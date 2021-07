"Dopo l'estate parlo io". Il pizzino di Donnarumma al Milan, "ma sarò sempre vostro tifoso": quelle (strane) parole del portiere (Di martedì 13 luglio 2021) Le parate di Gigio Donnarumma hanno consegnato all'Italia l'Europeo. Il portiere è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e ha già conquistato le prime pagine in Francia dove presto si trasferirà per giocare col Paris Saint-Germain, ma prima il portierone azzurro deve chiudere con il passato, che nel suo caso si chiama Milan, club dove prima è cresciuto e poi è diventato grande: “Parlerò di tutto - ha promesso il portiere Dopo la giornata di festa azzurra per le vie di Roma - Vediamo in questi giorni”. “Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza e poi parlerò del resto”, ha assicurato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Le parate di Gigiohanno consegnato all'Italia l'Europeo. Ilè stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e ha già conquistato le prime pagine in Francia dove presto si trasferirà per giocare col Paris Saint-Germain, ma prima il portierone azzurro deve chiudere con il passato, che nel suo caso si chiama, club dove prima è cresciuto e poi è diventato grande: “Parlerò di tutto - ha promesso illa giornata di festa azzurra per le vie di Roma - Vediamo in questi giorni”. “Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza e poi parlerò del resto”, ha assicurato ...

