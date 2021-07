Dopo il trionfo agli Europei Bernardeschi sposa Veronica Ciardi E gli azzurri vanno in vacanza - FOTO

(Di martedì 13 luglio 2021) Il rompete le righe è arrivato. Glidi Roberto Mancini,la bella vittoria a Euro2020, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley....

Advertising

SkyTG24 : 'Oggi si è chiuso un cerchio', Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati in lacrime dopo il trionfo del… - SkyTG24 : Aldo #Mancini, padre dell'allenatore degli #Azzurri dopo il trionfo agli Europei, parla della finale di #Euro2020 a… - repubblica : L’allarme degli esperti dopo la sbornia da trionfo: “Il virus ce la farà pagare” - lalalandddddd8 : RT @GazzettaDelSud: ?? LE NOZZE BERNARDESCHI-CIARDI | ???? FOTO ???? | Al duomo il sacerdote è rigorosamente juventino e dopo la funzione,… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ???? “Siamo Campioni d’Europa” ?? Da #Carrara, il matrimonio di #Bernardeschi: ancora festa per il calciatore della #Juve d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo trionfo

Al duomo il sacerdote è rigorosamente juventino ela funzione, per il ricevimento tutti allo stabilimento di Marina Carrara da poco acquistato dal giocatore della Nazionale. Subito, ad ...Ildegli azzurri a Wembley avrà grande eco positivo nell'economia nostro Paese: le stime della Coldiretti.53 anni l' Italia è tornata campione d'Europa . Nella finale Uefa Euro 2020 gli ...Jorginho è stato in assoluto uno dei grandissimi protagonisti della Nazionale di Roberto Mancini. Il centrocampista è accostato addirittura al Pallone d’oro. Oggi si è raccon ...Il rompete le righe è arrivato. Gli Azzurri di Roberto Mancini, dopo la bella vittoria a Euro2020, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley.