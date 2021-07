Dopo 67 giorni stop alle ricerche del corpo di Saman. Il fidanzato: "Sento che è viva" (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo 67 giorni vengono sospese le ricerche nell’area dell’azienda agricola di Novellara (Reggio Emilia) dove viveva la famiglia di Saman Abbas e dove si pensa sia stato sepolto il corpo della 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato e che per questo motivo sarebbe stata uccisa dai familiari. In più di due mesi sono stati impiegati 500 carabinieri, diversi cani speciali, vigili del fuoco con natanti, polizia provinciale. Sono stati inoltre utilizzati geo scanner in hd, elettromagnetometri, droni e sono state fatte analisi delle informazioni satellitari e delle telecamere. La ragazza, sparita ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021)67vengono sospese lenell’area dell’azienda agricola di Novellara (Reggio Emilia) dove viveva la famiglia diAbbas e dove si pensa sia stato sepolto ildella 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato e che per questo motivo sarebbe stata uccisa dai familiari. In più di due mesi sono stati impiegati 500 carabinieri, diversi cani speciali, vigili del fuoco con natanti, polizia provinciale. Sono stati inoltre utilizzati geo scanner in hd, elettromagnetometri, droni e sono state fatte analisi delle informazioni satellitari e delle telecamere. La ragazza, sparita ...

