Donnarumma svela perché non ha esultato dopo il rigore parato della vittoria | VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) Gigio non stava gigioneggiando. In molti, dopo l'ebrezza per la vittoria in finale contro l'Inghilterra, si sono interrogati sulla mancata esultanza di Donnarumma dopo aver parato il rigore di Saka e aver consegnato i Campionati Europei all'Italia. Un gesto che ha dato vita a diverse interpretazioni, ma è lo stesso protagonista – eletto miglior giocatore del torneo – a rivelare cosa è successo in quei momenti vissuti tra l'ansia, il panico e la gioia.

