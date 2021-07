Donnarumma | rivelazione clamorosa | “Non ho capito niente”

Leggi su chenews

(Di martedì 13 luglio 2021) Giggioha avuto un momento di blackout mentale durante la finale di Euro 2020. Il numero uno dell’Italia lo ha raccontato del post partita. Gianluigi “Giggio”(Getty Images)Una notte indimenticabile per gli azzurri del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Dopo essere andati sotto per 1 a 0, dopo solamente 2 minuti dal fischio d’inizio. La nazionale italiana non si è buttata giù e ha iniziato a giocare come hanno dimostrato di saper fare dall’inizio di Euro 2020. Dopo aver pareggiato con Bonucci nel secondo parziale di gioco, la finale della competizione europea è stata decisa dagli undici metri. E’ proprio qui che ...