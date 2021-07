Donnarumma: «Perché non ho esultato dopo il rigore parato? Non avevo capito che avevamo vinto» – Il video (Di martedì 13 luglio 2021) In molti si sono chiesti Perché Gigio Donnarumma non abbia esultato nella finale di Euro 2020 dopo aver parato l’ultimo rigore a Bukayo Saka regalando così la vittoria agli Azzurri. E qualcuno ha pensato che il suo fosse un modo per mantenere la calma o, peggio, fare lo sbruffone. Ma la verità è molto più prosaica e l’ha rivelata lui stesso a Gianluca Di Marzio di Sky Sport: «Sul rigore non ho esultato Perché… non avevo capito che avevamo vinto. Ero già a terra ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) In molti si sono chiestiGigionon abbianella finale di Euro 2020averl’ultimoa Bukayo Saka regalando così la vittoria agli Azzurri. E qualcuno ha pensato che il suo fosse un modo per mantenere la calma o, peggio, fare lo sbruffone. Ma la verità è molto più prosaica e l’ha rivelata lui stesso a Gianluca Di Marzio di Sky Sport: «Sulnon ho… nonche. Ero già a terra ...

