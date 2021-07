Donnarumma: “Non ho esultato dopo il rigore parato a Saka perché non avevo capito che avevamo vinto” (Di martedì 13 luglio 2021) Il racconto del portiere della Nazionale: “Mi sono girato verso l'arbitro per capire se era tutto ok. Poi ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 luglio 2021) Il racconto del portiere della Nazionale: “Mi sono girato verso l'arbitro per capire se era tutto ok. Poi ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto”

Advertising

LiaCapizzi : ?????? 11/7/2021 1) L'abbraccio, Mancini e Vialli 2) Donnarumma non realizza subito di aver vinto 3) 'Dovete mangi… - Corriere : Donnarumma: «Non ho esultato dopo il rigore perché non avevo capito che avevamo vinto» - ZZiliani : Non so se ci avete fatto casa: parato anche l’ultimo, ha esultato così. Miglior portiere del mondo (non per corto m… - AnonimoQuadraro : RT @funkyoulow: Mentre noi stavamo per aria e Donnarumma non aveva capito, Kalvin Phillips lasciava il gruppo per correre ad abbracciare Sa… - ZorzandosW : RT @Corriere: Donnarumma: «Non ho esultato dopo il rigore perché non avevo capito che avevamo vinto» -