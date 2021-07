' Donnarumma mercoledì a Parigi per firmare con il Psg'

(Di martedì 13 luglio 2021) La super estate dinon è ancora finita. Dopo il trionfo agli Europei e il riconoscimento come miglior portiere del torneo, l'ex portiere del Milan è pronto acon il Paris Saint - ...

La super estate dinon è ancora finita. Dopo il trionfo agli Europei e il riconoscimento come miglior ... come riporta l'emittente francese RMC, nella giornata di domani () Gigio ...è atteso domani a Parigi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l'ex portiere del Milan sbarcherà nella capitale francese nella giornata di domani,14 luglio, per firmare il suo ...