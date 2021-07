Donnarumma | lettera d’addio al Milan | «Vi porterò nel cuore»

(Di martedì 13 luglio 2021)ha salutato ilcon un post sui suoi profili social: grande commozione del portiere per la decisione presaGigio, ormai ex portiere del, ha salutato i rossoneri con un bel post sul suo profilo Instagram:«Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato alche ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte ...

Donnarumma saluta il Milan: il poritere ormai ex rossonero ha pubblicato un post su Instagram per salutare il club rossonero e i suoi tifosi.
Donnarumma ha salutato il Milan con un post sui suoi profili social: grande commozione del portiere per la decisione presa Gigio Donnarumma, ormai ex portiere del Milan, ha salutato i rossoneri con un ...