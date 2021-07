Donnarumma | La mancata esultanza dopo il rigore parato? Non mi ero reso conto

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 luglio 2021 " Non è passata inosservata la" almeno in un primo momento " di Gianluigiila Saka, che ha di fatto consegnato il secondo titolo ...

ilMagiaro : @lorepregliasco Uno dei motivi può essere anche la confusione del vederla in compagnia senza riuscire a seguire la… - franpiace : @Kuzunzidwa @blogstark @lorepregliasco È la reazione (o meglio la mancata reazione) di Donnarumma che ci ha fregato - rhino972 : @lorepregliasco La mancata esultanza di #Donnarumma . - GIUSEPPECACACE8 : RT @ilgiornale: Non è passata inosservata la mancata esultanza di Donnarumma dopo la parata del rigore decisivo. Ma una spiegazione c'è: 'N… - LucaIlBiondo : @lorepregliasco @PaoloCond I miei 5 cent sono che dopo il rigore di Jorginho pensavo che stessimo andando già a olt… -

Roma, 13 luglio 2021 " Non è passata inosservata laesultanza " almeno in un primo momento " di Gianluigidopo il rigore parato a Saka, che ha di fatto consegnato il secondo titolo europeo della sua storia all'Italia . A risolvere il ...... che ci riscatta dopo lapartecipazione al Mondiale del 2018 e che ci dà anche lo slancio ...DA PALLONE D'ORO - 'Fosse per me glielo darei anche, ma c'è un piccolo particolare. E' ...Il portiere azzurro ha chiarito ai microfoni di Sky la mancata esultanza immediata dopo il penalty parato a Saka ...Chiamasi trance agonistica. Quando un atleta è completamente immerso negli eventi da estraniarsi dalla realtà che lo circonda. È successo probabilmente a Gigio Donnarumma, portiere dell’Italia Campion ...