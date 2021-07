Docenti di religione, lo Snadir porta al Ministero le storie dei precari (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo i sit-in davanti al Ministero dell’istruzione nel mese di giugno e la manifestazione del 24 giugno che ha coinvolto circa 200 insegnanti di religione, lo Snadir tornerà davanti al Ministero dell’Istruzione portando all’attenzione della politica le storie dei precari che insegnano religione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo i sit-in davanti aldell’istruzione nel mese di giugno e la manifestazione del 24 giugno che ha coinvolto circa 200 insegnanti di, lotornerà davanti aldell’Istruzionendo all’attenzione della politica ledeiche insegnano. L'articolo .

Advertising

CricetoDi : @FrqJH2 BTW: quand'ero giovane, decisi che, piuttosto che iscrivermi alla Cattolica e fare gli esami di religione,… - infoitinterno : Gae riaperte, docenti di religione e presidi da assumere, mobilità annuale a tutti gli immessi in ruolo: al vaglio… - PacificoTweet : Gae riaperte, docenti di religione e presidi da assumere, mobilità annuale a tutti gli immessi in ruolo: al vaglio… - AniefTorino : Gae riaperte, docenti di religione e presidi da assumere, mobilità annuale a tutti gli immessi in ruolo: al vaglio… - TecnicaScuola : La fine dei docenti di religione -- -