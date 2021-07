Dieselgate - La "finestra termica" non giustifica eventuali richieste di danni (Di martedì 13 luglio 2021) Il sistema della "finestra termica" non giustifica le richieste di risarcimento danni per le auto del gruppo Daimler coinvolte nel Dieselgate: lo ha stabilito la Bgh (Bundesgerichtshof), la corte di giustizia federale della Germania, con un verdetto ampiamente atteso e di importanza vitale per numerosi procedimenti giudiziari che interessano il costruttore di Stoccarda. Il verdetto. La "finestra termica di funzionamento è un meccanismo inserito nei dispositivi di controllo del motore, che disabilita i sistemi di trattamento delle emissioni quando la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 luglio 2021) Il sistema della "" nonledi risarcimentoper le auto del gruppo Daimler coinvolte nel: lo ha stabilito la Bgh (Bundesgerichtshof), la corte di giustizia federale della Germania, con un verdetto ampiamente atteso e di importanza vitale per numerosi procedimenti giudiziari che interessano il costruttore di Stoccarda. Il verdetto. La "di funzionamento è un meccanismo inserito nei dispositivi di controllo del motore, che disabilita i sistemi di trattamento delle emissioni quando la ...

