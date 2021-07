Dieselgate - Francia, anche FCA Italia è accusata di frode (Di martedì 13 luglio 2021) La filiale Italiana dell'ex Fiat Chrysler, oggi confluita nel gruppo Stellantis, è finita nel mirino delle autorità giudiziarie francesi per il presunto coinvolgimento nel Dieselgate. Si tratta del quinto costruttore a dover affrontare un procedimento giudiziario dopo la Volkswagen, la Renault, la Peugeot e la Citroën. In particolare, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria su diverse Case automobilistiche iniziata nel 2016, FCA Italy è stata messa sotto esame dal Tribunale Giudiziario di Parigi per accuse di frode ai consumatori, in merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 6 tra l'1 settembre 2014 e il 15 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 luglio 2021) La filialena dell'ex Fiat Chrysler, oggi confluita nel gruppo Stellantis, è finita nel mirino delle autorità giudiziarie francesi per il presunto coinvolgimento nel. Si tratta del quinto costruttore a dover affrontare un procedimento giudiziario dopo la Volkswagen, la Renault, la Peugeot e la Citroën. In particolare, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria su diverse Case automobilistiche iniziata nel 2016, FCA Italy è stata messa sotto esame dal Tribunale Giudiziario di Parigi per accuse diai consumatori, in merito alla vendita indi veicoli diesel Euro 6 tra l'1 settembre 2014 e il 15 ...

Borsa: Europa debole nel finale, giù banche, Milano - 0,3% Deboli gli automobilistici Stellantis ( - 1,75%), con Fca indagata in Francia per il Dieselgate, Renault ( - 1,74%) e Volkswagen ( - 1,21%), che ha alzato le stime a medio termine sull'esercizio 2025.

Dieselgate, Francia: anche FCA Italia è accusata di frode - Quattroruote.it Quattroruote Borsa: Europa debole nel finale, giù banche, Milano -0,3% MILANO, 13 LUG - Borse europee deboli nel finale, con gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,17% e Nadsaq +0,33%) nel primo giorno di trimestrali e dopo la crescita oltre le stime dell'inflazione am ...

Francia, anche FCA Italia è accusata di frode Dopo Volkswagen, Renault, Peugeot e Citroën, la filiale italiana dell’ex gruppo Fiat Chrysler, oggi confluita in Stellantis, è la quinta realtà dell’auto a finire nel mirino dei magistrati transalpini ...

