De Luca al ‘San Pio’ | “Tra i migliori 4 ospedali | tanti investimenti nel Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il San Pio è tra i 4più impordella Campania, arriveremo a 600 posti letto”. E’ la dichiarazione orgogliosa di Vincenzo Deche oggi si è recato in visita al nosocomio sannita, aggiungendo: “Sono stati fattida 60 milioni di euro, la nuova tac e risonanza magnetica, la chirurgia robotica, da oggi dieci nuovi posti letto di terapia intensiva e un gruppo di primari di eccellenza che fanno di questo ospedale un’eccellenza campana”. Ma non finisce qui, sempre in ambito sanitario, Depromette nuovi interventi: “Fondamentale investire per le case ...