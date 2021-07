Ddl Zan, Salvini: “Non usiamo i bambini, non si può far politica sulla pelle di bambini di 6 o 7 anni” (Di martedì 13 luglio 2021) Come ricordiamo in un altro articolo, in queste stesse ore il Ddl Zan è atteso ad un doppio appuntamento: la Commissione, dove la Lega tenterà di riuscire a far passare delle modifiche, ed infine nell’Aula di Palazzo Madama. Un pomeriggio impegnativo, rispetto al quale Matteo Salvini rimarca che “la Lega è forza coerente: difendere vittime di abusi e violenze è sacrosanto, ma lasciamo fuori l’educazione dei bambini da questa battaglia politica“. Salvini: “Sono per le libertà: la libertà d’impresa, di cura, di pensiero e quindi anche la libertà d’amore” Intervenendo da Maratea prima, e da Battipaglia dopo, ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Come ricordiamo in un altro articolo, in queste stesse ore il Ddl Zan è atteso ad un doppio appuntamento: la Commissione, dove la Lega tenterà di riuscire a far passare delle modifiche, ed infine nell’Aula di Palazzo Madama. Un pomeriggio impegnativo, rispetto al quale Matteorimarca che “la Lega è forza coerente: difendere vittime di abusi e violenze è sacrosanto, ma lasciamo fuori l’educazione deida questa battaglia“.: “Sono per le libertà: la libertà d’impresa, di cura, di pensiero e quindi anche la libertà d’amore” Intervenendo da Maratea prima, e da Battipaglia dopo, ...

