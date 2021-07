Ddl Zan, Salvini: “Educazione bimbi stia fuori da battaglia politica” (Di martedì 13 luglio 2021) Sul ddl Zan “la Lega è forza coerente: difendere vittime di abusi e violenze è sacrosanto, ma lasciamo fuori l’Educazione dei bambini da questa battaglia politica”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del ddl nel corso di un punto stampa a Maratea. Sul fronte Covid, “col virus bisogna convincerci, ipotizzare adesso il ritorno alla chiusura, al lockdown e al coprifuoco significa fare male all’Italia”, dice il leader della Lega, mentre sulla giustizia Salvini parla di “sei referendum: occorre raccogliere un milione di firme tra luglio e agosto. Era una roba da matti fino a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Sul ddl Zan “la Lega è forza coerente: difendere vittime di abusi e violenze è sacrosanto, ma lasciamol’dei bambini da questa”. Così il leader della Lega Matteo, parlando del ddl nel corso di un punto stampa a Maratea. Sul fronte Covid, “col virus bisogna convincerci, ipotizzare adesso il ritorno alla chiusura, al lockdown e al coprifuoco significa fare male all’Italia”, dice il leader della Lega, mentre sulla giustiziaparla di “sei referendum: occorre raccogliere un milione di firme tra luglio e agosto. Era una roba da matti fino a ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - livingdaylights : RT @iomeebeatrice: oggi comincia la discussione del ddl zan al senato vi prego vinciamo anche oggi ancora una volta non voglio smettere di… - Sestopoterecom : DDL Zan, Vietina (Coraggio Italia): “Sì a stessi diritti per tutti, ma l’educazione resti compito della famiglia” -