Ddl Zan, Ostellari (Lega): "Serve accordo per una legge migliore". Pd e M5S: "No a rinvii, si voti il testo così com'è" – Video

Nuova fumata nera in commissione Giustizia di Palazzo Madama prima che il testo del ddl Zan arrivi nell'Aula del Senato. Il presidente della commissione, il leghista Andrea Ostellari, auspica un accordo in extremis tra tutte le forze politiche "per arrivare a un testo migliore" rispetto a quello a prima firma Zan sull'omotransfobia. Invito rispedito al mittente dai capigruppo in commissione di Pd e M5s, Franco Mirabelli e Alessandra Maiorino: "No a rinvii. Si voti testo così com'è".

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - amnestyitalia : #ddlZan Basta con la disinformazione. Il testo è chiaro, urgente, e atteso da vent’anni. Lo si approvi finalmente a… - GalSissi : RT @CasaPoundItalia: “Nel Ddl Zan è previsto un enorme supporto finanziario alla propaganda gender nelle scuole ad opera delle associazioni… - lady_lazarus_13 : Porcoddue se approvano il ddl zan mi tingo i capelli -