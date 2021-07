Ddl Zan, oggi è il grande giorno. Ma si preannuncia un Vietnam parlamentare (Di martedì 13 luglio 2021) Il d-day è arrivato. Anzi, il ddl Zan day. Alle 16:30 cominceranno i lavori a Palazzo Madama per la legge contro omo-bi-lesbo-transfobia, misoginia e abilismo (è lungo, me ne rendo conto: ma se avete imparato supercalifragilistichespiralidoso riuscirete anche con frasi di senso compiuto). Spoiler: l’iter si preannuncia un vero e proprio Vietnam parlamentare e molti sono gli ostacoli lungo il cammino. Puntate precedenti: il ddl Zan è già stato approvato alla Camera con i voti di Pd, Leu, M5S e Italia Viva. Nel passaggio al Senato, tuttavia, le cose sono cambiate. Nello stesso Pd c’è stato il fuoco amico: Andrea Marcucci, Valeria Fedeli e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Il d-day è arrivato. Anzi, il ddl Zan day. Alle 16:30 cominceranno i lavori a Palazzo Madama per la legge contro omo-bi-lesbo-transfobia, misoginia e abilismo (è lungo, me ne rendo conto: ma se avete imparato supercalifragilistichespiralidoso riuscirete anche con frasi di senso compiuto). Spoiler: l’iter siun vero e proprioe molti sono gli ostacoli lungo il cammino. Puntate precedenti: il ddl Zan è già stato approvato alla Camera con i voti di Pd, Leu, M5S e Italia Viva. Nel passaggio al Senato, tuttavia, le cose sono cambiate. Nello stesso Pd c’è stato il fuoco amico: Andrea Marcucci, Valeria Fedeli e ...

