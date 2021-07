Ddl Zan, l’appello delle associazioni cristiane (e non solo) al Senato: “Approvatelo senza modifiche” (Di martedì 13 luglio 2021) “Approvate senza modifiche il ddl Zan”. È l’appello rivolto ai Senatori da 71 associazioni italiane, per lo più cristiane, ma non solo. Un appello che arriva a dispetto di quanto recentemente affermato, attraverso i canali diplomatici, dalla Segreteria di Stato che sostiene che il disegno di legge contro l’omotransfobia, all’esame di Palazzo Madama, violi l’accordo di revisione del Concordato tra l’Italia e il Vaticano. Critiche seguite a quelle della Cei. Successivamente però la posizione della Santa Sede, almeno da un punto di vista pastorale, è stata ammorbidita da Papa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) “Approvateil ddl Zan”. Èrivolto airi da 71italiane, per lo più, ma non. Un appello che arriva a dispetto di quanto recentemente affermato, attraverso i canali diplomatici, dalla Segreteria di Stato che sostiene che il disegno di legge contro l’omotransfobia, all’esame di Palazzo Madama, violi l’accordo di revisione del Concordato tra l’Italia e il Vaticano. Critiche seguite a quelle della Cei. Successivamente però la posizione della Santa Sede, almeno da un punto di vista pastorale, è stata ammorbidita da Papa ...

