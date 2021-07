Ddl Zan, in Aula è già bagarre. Rabbia di Grasso contro Casellati: ‘Abbiamo forzato per arrivare qui, non consenta ritorno in Commissione’ (Di martedì 13 luglio 2021) L’Aula del Senato è stata sospesa pochi minuti dopo l’inizio della discussione sul Ddl Zan. Anzi. Neanche il tempo di iniziare la discussione che la bagarre era già scoppiata in Aula. Da una parte il leghista Andrea Ostellari, che ha chiesto più tempo per poter mediare sul testo, dall’altro diversi esponenti di Pd e Leu che hanno invece chiesto di iniziare subito la discussione. “Abbiamo dovuto forzare per arrivare a questo punto e ora dobbiamo tornare indietro? Presidente, lei non lo deve consentire”, ha urlato il senatore di Leu, Pietro Grasso, intervenendo in Aula e rivolgendosi a Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) L’del Senato è stata sospesa pochi minuti dopo l’inizio della discussione sul Ddl Zan. Anzi. Neanche il tempo di iniziare la discussione che laera già scoppiata in. Da una parte il leghista Andrea Ostellari, che ha chiesto più tempo per poter mediare sul testo, dall’altro diversi esponenti di Pd e Leu che hanno invece chiesto di iniziare subito la discussione. “Abbiamo dovuto forzare pera questo punto e ora dobbiamo tornare indietro? Presidente, lei non lo deve consentire”, ha urlato il senatore di Leu, Pietro, intervenendo ine rivolgendosi a Maria ...

