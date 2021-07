Ddl Zan, il Senato respinge le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d’Italia e Lega (Di martedì 13 luglio 2021) L’Aula del Senato ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d’Italia sul Ddl Zan. “Avanti”, commenta Alessandro Zan dopo la bocciatura di quanto avanzato dal centrodestra, e si torna in discussione domattina. Comunicato l’esito del voto, la presidente Casellati ha chiuso la seduta. Ddl Zan, respinta la pregiudiziale di costituzionalità presentata da Fdi e Lega Con 136 voti contrari, 124 a favore e 4 astenuti, l’Aula del Senato ha bocciato le pregiudiziali di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021) L’Aula delha respinto lediavanzate dasul Ddl Zan. “Avanti”, commenta Alessandro Zan dopo la bocciatura di quanto avanzato dal centrodestra, e si torna in discussione domattina. Comunicato l’esito del voto, la presidente Casellati ha chiuso la seduta. Ddl Zan, respinta la pregiudiziale dipresentata da Fdi eCon 136 voti contrari, 124 a favore e 4 astenuti, l’Aula delha bocciato ledi ...

