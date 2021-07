Ddl Zan, flash mob di Fratelli d’Italia davanti al Senato per protestare contro una legge liberticida (Di martedì 13 luglio 2021) Liberi di essere, liberi di pensare. No al ddl Zan. Con questo slogan oggi alle ore 14.30, in occasione dell’inizio della discussione in Aula a Palazzo Madama del disegno di legge Zan, i Senatori e i deputati di Fratelli d’Italia si ritroveranno in piazza per un flash mob davanti al Senato (lato piazza san Luigi dei francesi) per protestare contro un disegno di legge pericoloso e liberticida”. Wanda Ferro: “Il ddl Zan rischia di discriminare” “Dobbiamo combattere le discriminazioni e non crearne ulteriori ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Liberi di essere, liberi di pensare. No al ddl Zan. Con questo slogan oggi alle ore 14.30, in occasione dell’inizio della discussione in Aula a Palazzo Madama del disegno diZan, iri e i deputati disi ritroveranno in piazza per unmobal(lato piazza san Luigi dei francesi) perun disegno dipericoloso e”. Wanda Ferro: “Il ddl Zan rischia di discriminare” “Dobbiamo combattere le discriminazioni e non crearne ulteriori ...

