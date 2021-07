Ddl Zan, comincia il dibattito al Senato: maggioranza divisa. Il centrodestra punta al rinvio in Commissione – La diretta (Di martedì 13 luglio 2021) É arrivato il ddl Zan day. Oggi, a distanza di otto mesi dal voto alla Camera, la legge contro l’omotransbifobia, il cui promotore è il deputato Alessandro Zan, sbarca in aula al Senato, dopo settimane di ostruzionismo in Commissione Giustizia da parte di Lega e Forza Italia. Il pericolo, adesso, è che, senza intese nella maggioranza, si arrivi a un rinvio della discussione a settembre. Una vera e propria guerra tra ostruzionismo, voto segreto (con franchi tiratori dall’una e dall’altra parte) ed emendamenti dei contrari. Il centro-destra, infatti, vorrebbe limare il testo (con la senatrice forzista Licia Ronzulli che, in ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) É arrivato il ddl Zan day. Oggi, a distanza di otto mesi dal voto alla Camera, la legge contro l’omotransbifobia, il cui promotore è il deputato Alessandro Zan, sbarca in aula al, dopo settimane di ostruzionismo inGiustizia da parte di Lega e Forza Italia. Il pericolo, adesso, è che, senza intese nella, si arrivi a undella discussione a settembre. Una vera e propria guerra tra ostruzionismo, voto segreto (con franchi tiratori dall’una e dall’altra parte) ed emendamenti dei contrari. Il centro-destra, infatti, vorrebbe limare il testo (con la senatrice forzista Licia Ronzulli che, in ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - amnestyitalia : #ddlZan Basta con la disinformazione. Il testo è chiaro, urgente, e atteso da vent’anni. Lo si approvi finalmente a… - paixale1982 : Oggi è la giornata del DDL Zan. Dopo questa 'sbornia' calcistica cerchiamo di vincere anche la sfida per tutelare i diritti di tutti #ddlZan - ClaudioSeganti1 : RT @CasaPoundItalia: DDL Zan, blitz di #CasaPound al Senato con cartelli e bavagli: “legge liberticida che non serve al Paese' Si è svolto… -