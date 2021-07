Ddl Zan, Casellati sospende la seduta prima che il dibattito cominci. Urla e fischietti nascosti dietro le mascherine dei senatori – La diretta (Di martedì 13 luglio 2021) È arrivato il ddl Zan day. Oggi, a distanza di otto mesi dal voto alla Camera, la legge contro l’omotransbifobia, il cui promotore è il deputato Alessandro Zan, sbarca in aula al Senato, dopo settimane di ostruzionismo in commissione Giustizia da parte di Lega e Forza Italia. Il pericolo, adesso, è che, senza intese nella maggioranza, si arrivi a un rinvio della discussione a settembre. Una vera e propria guerra tra ostruzionismo, voto segreto (con franchi tiratori dall’una e dall’altra parte) ed emendamenti dei contrari. Il centrodestra, infatti, vorrebbe limare il testo (con la senatrice forzista Licia Ronzulli che, in un’intervista a Open, definisce il ddl Zan «un pasticcio») mentre ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) È arrivato il ddl Zan day. Oggi, a distanza di otto mesi dal voto alla Camera, la legge contro l’omotransbifobia, il cui promotore è il deputato Alessandro Zan, sbarca in aula al Senato, dopo settimane di ostruzionismo in commissione Giustizia da parte di Lega e Forza Italia. Il pericolo, adesso, è che, senza intese nella maggioranza, si arrivi a un rinvio della discussione a settembre. Una vera e propria guerra tra ostruzionismo, voto segreto (con franchi tiratori dall’una e dall’altra parte) ed emendamenti dei contrari. Il centrodestra, infatti, vorrebbe limare il testo (con la senatrice forzista Licia Ronzulli che, in un’intervista a Open, definisce il ddl Zan «un pasticcio») mentre ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - imecojoni : RT @lilacphantasia: Lo approviamo sto DDL ZAN così com'è??? MA perché ogni legge che può renderci un paese più moderno e inclusivo deve ess… - Ilconservator : RT @CasaPoundItalia: Ecco la risposta, a suon di manganelli, dello Stato verso chi come #CasaPound manifesta pacificamente. Questo a confer… -