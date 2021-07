Ddl Zan, blitz CasaPound al Senato: tensioni con la polizia (Di martedì 13 luglio 2021) blitz di CasaPound al Senato contro il Ddl Zan. Una ventina di militanti hanno cercato di raggiungere Palazzo Madama con dei cartelli, a mani alzate e simbolicamente imbavagliati ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine, non senza qualche momento di tensione con la polizia, come mostra un video diffuso dal movimento. “Non esistono mezzi termini, il Ddl Zan è una legge liberticida: l’obiettivo non è tutelare da discriminazioni ma zittire ogni voce contraria alla vulgata del politicamente corretto, come dimostra la reazione delle forze dell’ordine che oggi hanno fermato una protesta legittima e pacifica a suon di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021)dialcontro il Ddl Zan. Una ventina di militanti hanno cercato di raggiungere Palazzo Madama con dei cartelli, a mani alzate e simbolicamente imbavagliati ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine, non senza qualche momento di tensione con la, come mostra un video diffuso dal movimento. “Non esistono mezzi termini, il Ddl Zan è una legge liberticida: l’obiettivo non è tutelare da discriminazioni ma zittire ogni voce contraria alla vulgata del politicamente corretto, come dimostra la reazione delle forze dell’ordine che oggi hanno fermato una protesta legittima e pacifica a suon di ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - imecojoni : RT @lilacphantasia: Lo approviamo sto DDL ZAN così com'è??? MA perché ogni legge che può renderci un paese più moderno e inclusivo deve ess… - Ilconservator : RT @CasaPoundItalia: Ecco la risposta, a suon di manganelli, dello Stato verso chi come #CasaPound manifesta pacificamente. Questo a confer… -