Ddl Zan | bagarre in Aula e discussione sospesa Casellati convoca subito i capigruppo | “Basta clima da stadio | gli Europei li abbiamo già vinti” Rischio stop e rinvio

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - F4LLIXNG : raga ma dove si può vedere la discussione del ddl zan al senato? ho visto una live di uno che commentava mentre gua… - FabioMegnamix : RT @CasaPoundItalia: Ecco la risposta, a suon di manganelli, dello Stato verso chi come #CasaPound manifesta pacificamente. Questo a confer… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

ROMA - É l'ora del giudizio. Dopo due anni di batti e ribatti stasera ilcontro l'omotransfobia arriva nell'aula del Senato per l'approvazione definitiva . I l centrodestra a guida Lega, come promesso più volte, farà di tutto per affossare la legge già approvata ...Tensione in aula al Senato nel corso della discussione sul. In seguito all'intervento di Ostellari, la presidente Casellati ha convocato la riunione dei capigruppo, provocando la reazione degli esponenti di alcune forze politiche. In particolare i ...(Adnkronos) - "Domani ci sarà il voto sulle sospensive e poi avanti con la discussione generale nelle giornate di domani e giovedì per poi riprendere martedì", spiega Loredana De Petris al termine del ...Il ddl Zan approda in Aula al Senato e la presidente Casellati convoca subito una riunione dei capigruppo. L'aula del Senato è stata sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo, per defi ...