Dayane Mello compra la casa del fratello Lucas: "Era il sogno di papà" (Di martedì 13 luglio 2021) Dayane Mello compra la casa in cui viveva il fratello Lucas e la regala alla famiglia. La modella ha voluto realizzare il sogno del suo papà, rendendo omaggio all'amatissimo fratello, scomparso pochi mesi fa. Nel corso della sua avventura al GF Vip, la top model ha affrontato una prova difficilissima. In piena pandemia e mentre si trovava nella casa di Cinecittà, ha ricevuto la terribile notizia della morte di suo fratello. Un dolore enorme per Dayane che, lontana dalla famiglia e senza ...

