Danilo Petrucci: ipotesi Superbike plausibile (Di martedì 13 luglio 2021) Per Danilo Petrucci le porte della MotoGP sono (quasi) chiuse, e allora, perché non pensare alla Superbike? Fermo restando che l’obiettivo primario di “Petrux” è di restare nella classe regina, c’è una possibilità concreta di un trasferimento nelle derivate di serie. Lo conferma il suo manager, Alberto Vergani, che interpellato da Corsedimoto non ha escluso nessuna eventualità. Danilo Petrucci in Superbike? E con chi? Danilo ha diverse opzioni sul tavolo. La prima è quella di rimanere in KTM con il team Tech3, da titolare. La scuderia di Hervé Poncharal ha annunciato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Perle porte della MotoGP sono (quasi) chiuse, e allora, perché non pensare alla? Fermo restando che l’obiettivo primario di “Petrux” è di restare nella classe regina, c’è una possibilità concreta di un trasferimento nelle derivate di serie. Lo conferma il suo manager, Alberto Vergani, che interpellato da Corsedimoto non ha escluso nessuna eventualità.in? E con chi?ha diverse opzioni sul tavolo. La prima è quella di rimanere in KTM con il team Tech3, da titolare. La scuderia di Hervé Poncharal ha annunciato ...

Advertising

fmimolise : MotoGP: la dichiarazione d’amore di Raul Fernandez a KTM è una speranza per Danilo Petrucci: Il giovane pilota spag… - sportal_it : Opzione Ducati per Danilo Petrucci - corsedimoto : MOTOGP - Danilo #Petrucci, dove sarà nel 2022? Se la KTM e la MotoGP chiudono le porte, la Ducati Superbike diventa… - automotorinews : ??? #MotoGP, una prima parte di stagione difficile per Danilo #Petrucci e la #Ktm Tech3 ??? L'italiano ammette: 'Son… - cbjules : RT @birtymotogp: Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Danilo Petrucci, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celesti… -