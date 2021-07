Dall’Europa al Giappone: la sfida delle barche elettriche del Trentino (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo aver conquistato mezza Europa, le barche elettriche del Trentino provano l’assalto al mercato Giapponese. Le forniture per il Giappone, che ha preso la decisione di introdurre barche elettriche e traghetti green per fare da collegamento tra le tante isole che la costellano, potrebbero essere affidate alla GardaSolar di Rovereto, azienda italiana che che partecipa alla gara indetta dal paese del Sol Levante. Le barche elettriche del Trentino alla conquista del Giappone La GardaSolar è nota in tutto il ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo aver conquistato mezza Europa, ledelprovano l’assalto al mercatose. Le forniture per il, che ha preso la decisione di introdurree traghetti green per fare da collegamento tra le tante isole che la costellano, potrebbero essere affidate alla GardaSolar di Rovereto, azienda italiana che che partecipa alla gara indetta dal paese del Sol Levante. Ledelalla conquista delLa GardaSolar è nota in tutto il ...

