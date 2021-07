Dalla quarantena fino al vaccino obbligatorio Come i Paesi Ue si attrezzano contro la variante Delta (Di martedì 13 luglio 2021) Mentre in Italia l’effetto variante Delta pone Palazzo Chigi di fronte alla scelta di prorogare lo stato di emergenza in scadenza a fine luglio fino a fine ottobre e l’ordinanza che toglie le mascherine all’aperto ma solo nelle “zone bianche” e, secondo qualcuno, anche l’inevitabile ritorno alla Zona Gialla (4 Regioni indiziate per il declassamento già a partire dalle prossime settimane), pure gli altri principali Paesi europei si stanno attrezzando per affrontare la diffusione della variante molto più contagiosa delle precedente e che rischia di riportare in Europa la quarta ondata del Covid. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 luglio 2021) Mentre in Italia l’effettopone Palazzo Chigi di fronte alla scelta di prorogare lo stato di emergenza in scadenza a fine luglioa fine ottobre e l’ordinanza che toglie le mascherine all’aperto ma solo nelle “zone bianche” e, secondo qualcuno, anche l’inevitabile ritorno alla Zona Gialla (4 Regioni indiziate per il declassamento già a partire dalle prossime settimane), pure gli altri principalieuropei si stanno attrezzando per affrontare la diffusione dellamolto più contagiosa delle precedente e che rischia di riportare in Europa la quarta ondata del Covid. Segui su ...

