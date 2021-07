Dal titolo Europeo ai Måneskin Per i giornaloni è il miracolo Draghi Stampa in crisi mistica | coro di Osanna per San Mario Quando il servilismo supera il senso del ridicolo

(Di martedì 13 luglio 2021) In principio fu Super. Poi divenne San Super. Se andiamo avanti di questo passo c’è da aspettarsi chevenga incensato a tal punto che invece che proporlo come prossimo presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella, qualcuno vada direttamente dal Santo Padre per chiederne la beatificazione in vita. O, già che ci siamo, per chiedere a Francesco di farsi da parte in nome di Sua Santità. A leggere alcuni quotidiani degli ultimi giorni sembrerebbe che qualsiasi traguardo sia stato raggiunto da un connazionale, deve il suo trionfo alla presenza (eterea a questo punto) ...

Advertising

AntoVitiello : #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Sandro #Tonali da… - VittorioSgarbi : Il mio nuovo libro dal titolo «Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi». Qui l’edizione speciale con dedica pers… - VittorioSgarbi : Da oggi in tutte le librerie il mio nuovo libro dal titolo «Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi», edizioni «… - RERUM_official : ?? 'E' ARRIVATO' ?? ???? Presentato a #Roma venerdì 2 luglio, nella sede di #Caritas Italiana, a 50 anni esatti… - Lentulusbatiato : @Gazzetta_it Il ruolo da migliorare è l'attacco con Immobile inadeguato a partire titolare e Belotti troppa poca ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal titolo

Senigallia Notizie

... arrivato in biancoceleste nel 2013Santos. Con la Lazio ha collezionato 177 presenze con 34 gol, 39 assist e unin bacheca, la Supercoppa Italiana 2017. Adesso il ritorno in Italia dopo l'...Commenta per primo Nella giornata di ieri, il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini al Quirinalepresidente Mattarella ha scelto di dedicare la vittoria dela Davide Astori . Oggi il fratello dello scomparso difensore italiano, Bruno, ha voluto utilizzare il suo profilo instagram per ...Cyberpunk 2077 sta per ricevere una nuova patch dalle dimensioni importanti: il prossimo aggiornamento è già stato caricato sugli store PC.La sorella di Sebastian, Nelly, è N.1 al mondo delle 18 buche. Il New York Times ha raccontato il progetto del grande Petr (campione all'Australian Open 1998) per i tre figli, anche se a volte il succ ...