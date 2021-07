Dal 30 giugno al 30 settembre si raccolgono le firme per per convocare il Referendum sull'eutanasia legale. A cosa serve, dove si trovano i tavoli per firmare, qual è il quesito, perché è importante partecipare (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo quasi otto anni dal deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare tutte le scelte sul fine vita in Italia e nessun intervento del Parlamento a riguardo, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso il Referendum eutanasia legale, che ha subito raccolto l’adesione di tantissime associazioni, organizzazioni, partiti e cittadini. Getty Images Leggi anche › eutanasia e testamento biologico: il Numero Bianco per fare luce sui diritti nel fine vita Obiettivo: raccogliere entro il 30 ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo quasi otto anni dal deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare tutte le scelte sul fine vita in Italia e nessun intervento del Parlamento a riguardo, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso il, che ha subito raccolto l’adesione di tantissime associazioni, organizzazioni, partiti e cittadini. Getty Images Leggi anche ›e testamento biologico: il Numero Bianco per fare luce sui diritti nel fine vita Obiettivo: raccogliere entro il 30 ...

