Da Moravia a Scurati | come comprendere le dinamiche dell' Italia fascista attraverso i romanzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moravia Scurati

Globalist.it

...dell'Italia fascista attraverso numerosi romanzi come Gli indifferenti (1929) di Albertoe ...spiega anche il successo dei due recenti poderosi romanzi storici su Mussolini di Antonio. ...... Ridevamo come matte di Luisella Vèroli e dei colleghi di collana Antoniocon la trilogia ... fra scorci di vita, lutti e incontri con intellettuali e scrittori " come il cugino, gli ...Se nel primo volume, Scurati racconta dettagliatamente la violenza e la forza ... Italia fascista attraverso numerosi romanzi come Gli indifferenti (1929) di Alberto Moravia e Fontamara (1933) di ...