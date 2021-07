Cyberbullismo: il video del Garante privacy per spiegare ai ragazzi come difendersi (Di martedì 13 luglio 2021) Utile video del Garante privacy per spiegare ai ragazzi come difendersi dal Cyberbullismo LA LEGGE n. 71/2017 consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di Cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.). Scopri di più su www.gpdp.it/Cyberbullismo L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 13 luglio 2021) UtiledelperaidalLA LEGGE n. 71/2017 consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di(ad esempio, foto eimbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.). Scopri di più su www.gpdp.it/L'articolo proviene da .

