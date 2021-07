Cuba, scontri e arresti, protesta come negli anni '90 (Di martedì 13 luglio 2021) Roma - scontri, centinaia di arresti e almeno un agente ferito: è il bilancio delle nuove violenze di ieri a Cuba, dove migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grande protesta di massa mai vista sull'isola negli ultimi 30 anni: nel mirino c'e' sempre il presidente della repubblica Miguel Díaz-Canel, la dittatura comunista ed una situazione economica che continua a peggiorare, stretta nella morsa delle sanzioni americane. Il Miami Herald cita il sito web Inventario, che monitora la situazione nel Paese, secondo cui ieri le proteste hanno interessato almeno 25 città. Un video ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Roma -, centinaia die almeno un agente ferito: è il bilancio delle nuove violenze di ieri a, dove migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grandedi massa mai vista sull'isolaultimi 30: nel mirino c'e' sempre il presidente della repubblica Miguel Díaz-Canel, la dittatura comunista ed una situazione economica che continua a peggiorare, stretta nella morsa delle sanzioni americane. Il Miami Herald cita il sito web Inventario, che monitora la situazione nel Paese, secondo cui ieri le proteste hanno interessato almeno 25 città. Un video ...

