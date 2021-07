Cuba in rivolta per la crisi economica: «Basta con la dittatura». Altolà di Mosca agli Usa (Di martedì 13 luglio 2021) Per il presidente statunitense Joe Biden le manifestazioni dei Cubani rappresentano «una chiara richiesta di libertà», per quello Cubano, Miguel Diaz Canel, si tratta di una... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) Per il presidente statunitense Joe Biden le manifestazioni deini rappresentano «una chiara richiesta di libertà», per quellono, Miguel Diaz Canel, si tratta di una...

Advertising

qnazionale : Cuba allo stremo, scoppia la rivolta. Scontri in strada: 'Non siamo schiavi' - franco04329368 : RT @1972book: “Non abbiamo più paura”. E il bubbone infetto del castrismo ha cominciato a sgonfiarsi. Mia analisi per @atlanticomag sulla r… - LauraHarth : RT @1972book: “Non abbiamo più paura”. E il bubbone infetto del castrismo ha cominciato a sgonfiarsi. Mia analisi per @atlanticomag sulla r… - Je_Scotti : RT @CapitaleIl: 'Ieri, a Cuba, non c'è stata una rivolta sociale. Ieri a Cuba ci sono stati disordini, disturbi causati da un'operazione di… - dongabriele : RT @gianmicalessin: Letta e il Pd dei diritti e delle libertà condannano le leggi “liberticide” di Orban, ma non spendono mezza parola per… -