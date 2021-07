Cuba, decine di arresti. Il presidente: volete spaccare Rivoluzione (Di martedì 13 luglio 2021) decine di persone sono state arrestate a Cuba nel corso delle più grandi proteste da decenni, scoppiate contro il governo comunista, l'aumento dei prezzi, la crisi economica e la gestione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021)di persone sono state arrestate anel corso delle più grandi proteste da decenni, scoppiate contro il governo comunista, l'aumento dei prezzi, la crisi economica e la gestione della ...

GiuseppeAnacle2 : Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese contro la mancanza di cibo e medicinali.… - andcapocci : @SignorErnesto C'è in generale molto affetto per Cuba. Ma la dinamica delle attenzioni dipende anche dalle dimensio… -