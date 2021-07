Cuba | arrestata la corrispondente spagnola di Abc | seguiva le proteste anti-governative “Crimini contro la sicurezza dello Stato”

Advertising

fattoquotidiano : Cuba, arrestata la corrispondente spagnola di Abc: seguiva le proteste anti-governative. “Crimini contro la sicurez… - EllaCristiani : Cuba, corrispondente del giornale spagnolo Abc arrestata per 'reati contro la sicurezza dello Stato': - JCalzolaio : @leonguacache Manco da Cuba da molti anni e ho sempre seguito la blogger Joani Sanchez, che, secondo le ultime noti… - teletext_ch_it : Cuba, arrestata giornalista spagnola - nadurnet : Arrestata a Cuba una giornalista del quotidiano spagnolo Abc -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba arrestata

Spread the love L'AVANA - La corrispondente del quotidiano Abc a, Camila Acosta , è stataieri e sarà giudicata per 'reati contro la sicurezza dello Stato'. Secondo quanto riferito da Abc la giornalista è stata intercettata a L'Avana da diversi ...Salmeronper l'omicidio di Sampaio grazie a Laura Ma ecco arrivare una svolta alla story -...di aver assistito ad una furiosa lite tra Genoveva e Santiago prima della partenza per. ...Caos Cuba, la Ue alza la voce: "Arresti inaccettabili, rilasciate subito attivisti e giornalisti" FTSE MIB FTSE MIB FTSE Italia All share FTSE Italia All share DOW DOW ...In questa edizione: Covid, sale il tasso di positività, Francia, green pass per ristoranti e trasporti, Pnrr, via libera dell'Ecofin, Il ddl Zan al Senato, Cuba: scontri e arresti, Caro benzina, ai ...