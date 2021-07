Advertising

fattoquotidiano : Cuba, arrestata la corrispondente spagnola di Abc: seguiva le proteste anti-governative. “Crimini contro la sicurez… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cuba, arrestata corrispondente del quotidiano spagnolo Abc: (ANSA) - ROMA, 13 LUG - La corrisponde… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Cuba, arrestata la corrispondente spagnola di Abc: seguiva le proteste anti-governative. “Crimini contro la sicurezza… - beattrix369 : RT @RSInews: Cuba, arrestata giornalista - La corrispondente del giornale spagnolo ABC è accusata di crimini contro lo Stato, interviene l… - FabioFZ3 : RT @RSInews: Cuba, arrestata giornalista - La corrispondente del giornale spagnolo ABC è accusata di crimini contro lo Stato, interviene l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba arrestata

La corrispondente del quotidiano spagnolo Abc a, Camila Acosta, è stataieri all'Avana e sarà perseguita per "crimini contro la sicurezza dello Stato", dopo aver coperto le proteste antigovernative esplose domenica sull'isola. Lo ...Spread the love L'AVANA - La corrispondente del quotidiano Abc a, Camila Acosta , è stataieri e sarà giudicata per 'reati contro la sicurezza dello Stato'. Secondo quanto riferito da Abc la giornalista è stata intercettata a L'Avana da diversi ...La Federazione delle Associazioni di giornalisti di Spagna (Fape), l'Associazione della stampa di Madrid (Apm) e il gruppo giornalisti ...Oggi vogliamo aprire con una storia da film, che in effetti un film lo è già diventato, e prima ancora che ci fosse l’(incredibile) lieto fine. Poi torniamo su Cuba, dove la reazione del regime alle p ...