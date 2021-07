Crisi a Cuba. Arrestati politici e giornalisti. Ue: "Rilasciateli subito" (Di martedì 13 luglio 2021) Lo ha detto il portavoce dell'Alto rappresentante Borrell. La Cina esprime "fermo" sostegno e chiede agli Usa la revoca dell'embargo. "Si parla di 13-20 morti, più di 200 persone scomparse" Leggi su rainews (Di martedì 13 luglio 2021) Lo ha detto il portavoce dell'Alto rappresentante Borrell. La Cina esprime "fermo" sostegno e chiede agli Usa la revoca dell'embargo. "Si parla di 13-20 morti, più di 200 persone scomparse"

