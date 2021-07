Covid, via libera a nuovi anticorpi monoclonali (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto che autorizza alla temporanea distribuzione, fino al 31 gennaio 2022, dell’anticorpo monoclonale Sotrovimab di GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2.Alla base del decreto, le valutazioni emerse dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA sulle evidenze scientifiche, i profili di efficacia e di sicurezza del Sotrovimab.Nel decreto anche la proroga al 31 gennaio 2022 dell’autorizzazione alla temporanea distribuzione degli altri anticorpi monoclonali già attualmente utilizzabili.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto che autorizza alla temporanea distribuzione, fino al 31 gennaio 2022, dell’anticorpo monoclonale Sotrovimab di GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2.Alla base del decreto, le valutazioni emerse dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA sulle evidenze scientifiche, i profili di efficacia e di sicurezza del Sotrovimab.Nel decreto anche la proroga al 31 gennaio 2022 dell’autorizzazione alla temporanea distribuzione degli altrigià attualmente utilizzabili.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

