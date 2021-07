Covid | Swg | 42% italiani ritiene probabile contagio | 20% preoccupato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Swg

ciociariaoggi.it

...e al lavoro ibrido è uno dei cambiamenti più importanti avvenuti a seguito della pandemia di-... Harmony Connect unifica più servizi di sicurezza di rete forniti dal cloud, come, ZTNA, FWaaS ...Before the- 19 pandemic spread, Italy and China had already embarked on a very important ... Thesurvey, relating to the first days of April 2020, showed that a minor percentage of just 30% ...Milano, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Il 42% degli italiani ritiene probabile contrarre personalmente il coronavirus Sars-CoV-2. Il 20% si dice molo preoccupato per il virus. E' quanto emerge dal ...I periscopi della politica non scrutino i sondaggi solo sui numeretti che riguardano direttamente i partiti. Ormai se ne sfornano quotidianamente, ...