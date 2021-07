Covid Spagna, contagi in salita: quasi 44mila nelle ultime 24 ore (Di martedì 13 luglio 2021) contagi in salita in Spagna che, da inizio pandemia, ha registrato oltre quattro milioni (4.015.084) di casi di coronavirus. Il ministero della Salute ha segnalato 43.960 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Anche il tasso di incidenza del virus a 14 giorni è salito a 436,75 per 100.000 abitanti. I forti aumenti sono dovuti principalmente a un’ondata di infezioni nelle persone di età compresa tra i 12 e 29 anni, la stragrande maggioranza delle quali non è stata vaccinata contro il virus. L’aumento dei casi ha portato diverse regioni della Spagna a reintrodurre restrizioni. ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021)ininche, da inizio pandemia, ha registrato oltre quattro milioni (4.015.084) di casi di coronavirus. Il ministero della Salute ha segnalato 43.960 nuovi casi24 ore. Anche il tasso di incidenza del virus a 14 giorni è salito a 436,75 per 100.000 abitanti. I forti aumenti sono dovuti principalmente a un’ondata di infezionipersone di età compresa tra i 12 e 29 anni, la stragrande maggioranza delle quali non è stata vaccinata contro il virus. L’aumento dei casi ha portato diverse regioni dellaa reintrodurre restrizioni. ...

