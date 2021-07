Covid, si torna in zona gialla: 4 regioni a rischio Variante Delta, 30mila contagi al giorno entro agosto (Di martedì 13 luglio 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia e i dati sono tornati rapidamente a crescere a causa della Variante Delta che ormai è dominante in tutto il Paese. Il Cts ipotizza 30 mila casi al giorno di positività entro agosto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 luglio 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia e i dati sonoti rapidamente a crescere a causa dellache ormai è dominante in tutto il Paese. Il Cts ipotizza 30 mila casi aldi positività. Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaPorro : Molte ombre e poche luci: ecco cosa non torna nel certificato Covid dell'Ue ?? #greenpass - Agenzia_Ansa : Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia dove la campagna vaccinale procede a rilento e la variante Del… - lumaca4377 : RT @RizzoGiov: @beatrice_tom Qualcosa nei numeri di Speranza allora non torna - 4nemesi : Spiace dirlo ma è chiaro che il governo teme che il SSN non sia in grado di reggere un altra ondata di ricoveri e t… - infoitinterno : Covid, torna lo 'spauracchio' della zona gialla: Sicilia fa ancora pochi test -