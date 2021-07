Covid, si torna in zona gialla: 4 regioni a rischio Stato d'emergenza verso la proroga fino a ottobre (Di martedì 13 luglio 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia e i dati sono tornati rapidamente a crescere a causa della variante delta che ormai è dominante in tutto il Paese. Il Cts ipotizza 30 mila casi al giorno di positività entro agosto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 luglio 2021) L'Coronavirus continua in tutta Italia e i dati sonoti rapidamente a crescere a causa della variante delta che ormai è dominante in tutto il Paese. Il Cts ipotizza 30 mila casi al giorno di positività entro agosto. Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaPorro : Molte ombre e poche luci: ecco cosa non torna nel certificato Covid dell'Ue ?? #greenpass - Agenzia_Ansa : Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia dove la campagna vaccinale procede a rilento e la variante Del… - Sicilianodoc73 : RT @NewSicilia: #Newsicilia #COVID #SICILIA - Un comune siciliano torna in zona rossa - Provvedimento valido fino al 21 luglio https://t.c… - NewSicilia : #Newsicilia #COVID #SICILIA - Un comune siciliano torna in zona rossa - Provvedimento valido fino al 21 luglio - lumaca4377 : RT @RizzoGiov: @beatrice_tom Qualcosa nei numeri di Speranza allora non torna -

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Mancini e lo staff: Oriali, Evani, Lombardo e De Rossi. Chi ha fatto la differenza nell'Italia campione agli Europei Ed è stato Evani a sostituire Mancini sulla panchina azzurra lo scorso novembre quando il Covid ha ... L'incontro con Mattarella e Draghi Ranking Fifa, l'Italia torna al quarto posto dopo la vittoria ...

Seregno: il gruppo Alcolisti Anonimi torna nella sede di via Bellini Tutti si era bloccato per il problema Covid. Adesso manca l'ultimo tassello e cioè firmare la convenzione, in molto tale che ognuno si assuma le proprie responsabilità". "In questi ultimi 16 mesi, ...

Il Covid torna a uccidere Deceduta una donna di 89 anni il Resto del Carlino "Occupazione, non cantiamo ancora vittoria" E’ questo il monito di Samuel Scavazzin, segretario della Cisl, che invita a non abbassare la guardia contro la grande emergenza rappresentata dal mondo del lavoro, finito sotto i pesanti colpi degli ...

Torna il feeling con il Sassuolo per gli Under Stagione 2020- 2021 partita ufficialmente ieri con la prima giornata di raduno dedicata ai tamponi e ai test sierologici, come da protocollo anti covid. Alle 17 in punto i cancelli dell’Orogel Stadium ...

Ed è stato Evani a sostituire Mancini sulla panchina azzurra lo scorso novembre quando ilha ... L'incontro con Mattarella e Draghi Ranking Fifa, l'Italiaal quarto posto dopo la vittoria ...Tutti si era bloccato per il problema. Adesso manca l'ultimo tassello e cioè firmare la convenzione, in molto tale che ognuno si assuma le proprie responsabilità". "In questi ultimi 16 mesi, ...E’ questo il monito di Samuel Scavazzin, segretario della Cisl, che invita a non abbassare la guardia contro la grande emergenza rappresentata dal mondo del lavoro, finito sotto i pesanti colpi degli ...Stagione 2020- 2021 partita ufficialmente ieri con la prima giornata di raduno dedicata ai tamponi e ai test sierologici, come da protocollo anti covid. Alle 17 in punto i cancelli dell’Orogel Stadium ...