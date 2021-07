Covid Russia, nuovo record di morti: 780 in 24 ore (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 780 le persone che hanno perso la vita in Russia nelle ultime 24 ore dopo aver contratto il coronavirus, mai così tante dallo scoppio della pandemia. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l’andamento del coronavirus in Russia, segnalando che nell’ultima giornata sono stati confermati 24.702 nuovi casi. Si sta stabilizzando la situazione pandemica a Mosca, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 4.991 nuovi contagi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 780 le persone che hanno perso la vita innelle ultime 24 ore dopo aver contratto il coronavirus, mai così tante dallo scoppio della pandemia. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l’andamento del coronavirus in, segnalando che nell’ultima giornata sono stati confermati 24.702 nuovi casi. Si sta stabilizzando la situazione pandemica a Mosca, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 4.991 nuovi contagi. L'articolo proviene da Italia Sera.

