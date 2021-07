Covid, rischio quarta ondata: ad agosto potrebbero esserci 30mila casi (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia è ancora alle prese con il Covid, nonostante gli allentamenti delle misure restrittive e l’intera nazione in fascia bianca. Il pericolo che arriva dalla variante Delta, che sta facendo aumentare i casi in tutto il mondo, potrebbe rappresentare il rischio di una quarta ondata e il Governo sta cercando in tutti i modi di arginare questa possibilità con l’aumento delle vaccinazioni e dei tamponi. Leggi anche -> Covid, la variante Delta rovina le vacanze: tanti positivi tra i giovani e nuove restrizioni Secondo uno studio potrebbe esserci un ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia è ancora alle prese con il, nonostante gli allentamenti delle misure restrittive e l’intera nazione in fascia bianca. Il pericolo che arriva dalla variante Delta, che sta facendo aumentare iin tutto il mondo, potrebbe rappresentare ildi unae il Governo sta cercando in tutti i modi di arginare questa possibilità con l’aumento delle vaccinazioni e dei tamponi. Leggi anche ->, la variante Delta rovina le vacanze: tanti positivi tra i giovani e nuove restrizioni Secondo uno studio potrebbeun ...

