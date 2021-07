Covid, risalita dei contagi rischio ritorno in zona gialla per diverse regioni (Di martedì 13 luglio 2021) Roma - Tornano a salire i numeri della pandemia di Covid-19 in Italia e 4 regioni temono di tornare in zona gialla: sono Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo. La variante Delta prosegue infatti la sua corsa e adesso alcune regioni si affidano al dibattito sulla possibile revisione dei parametri che stabiliscono i profili di rischio e l'assegnazione delle zone: lo spauracchio è il ritorno alla zona gialla in piena estate. Le ipotesi vanno dalla soglia minima di tamponi da effettuare ogni 100mila abitanti - che alcuni esperti vorrebbero ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Roma - Tornano a salire i numeri della pandemia di-19 in Italia e 4temono di tornare in: sono Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo. La variante Delta prosegue infatti la sua corsa e adesso alcunesi affidano al dibattito sulla possibile revisione dei parametri che stabiliscono i profili die l'assegnazione delle zone: lo spauracchio è ilallain piena estate. Le ipotesi vanno dalla soglia minima di tamponi da effettuare ogni 100mila abitanti - che alcuni esperti vorrebbero ...

