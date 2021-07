Covid, record di decessi in Russia. Oms: "Tunisia ha bisogno di aiuto" (Di martedì 13 luglio 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha avvertito che il ceppo Delta potrebbe rappresentare il 90% di tutti i nuovi casi già ad agosto e ha espresso il timore che possa portare a un'impennata sia dei ricoveri che dei decessi Leggi su rainews (Di martedì 13 luglio 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha avvertito che il ceppo Delta potrebbe rappresentare il 90% di tutti i nuovi casi già ad agosto e ha espresso il timore che possa portare a un'impennata sia dei ricoveri che dei

Advertising

zazoomblog : Covid Russia nuovo record di morti: 780 in 24 ore - #Covid #Russia #nuovo #record #morti: - genovesergio76 : RT @LaStampa: Covid nel mondo: in Russia 780 morti in 24 ore, record dall’inizio della pandemia. In Israele 732 contagi in un giorno https:… - genovesergio76 : RT @Adnkronos: #Covid #Russia, nuovo record di morti: 780 in 24 ore. - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Russia, nuovo record di morti: 780 in 24 ore. - LaStampa : Covid nel mondo: in Russia 780 morti in 24 ore, record dall’inizio della pandemia. In Israele 732 contagi in un gio… -