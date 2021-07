Covid oggi Veneto, 254 contagi: bollettino 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 254 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Luca Zaia. “Gli assembramenti o la scarsa attenzione fanno effetto”, dice il presidente. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 25.927 tamponi, il tasso di positività è allo 0,97%. “I positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma vuol dire che il virus sta circolando”, dice Zaia. I ricoverati in totale sono 249 (+6), quelli in terapia intensiva in particolare sono 16. “In terapia intensiva, nelle ultime 48 ore sono entrati 3 ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 254 ida coronavirus in, 132021, secondo i dati deldella regione diffusi dal governatore Luca Zaia. “Gli assembramenti o la scarsa attenzione fanno effetto”, dice il presidente. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 25.927 tamponi, il tasso di positività è allo 0,97%. “I positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma vuol dire che il virus sta circolando”, dice Zaia. I ricoverati in totale sono 249 (+6), quelli in terapia intensiva in particolare sono 16. “In terapia intensiva, nelle ultime 48 ore sono entrati 3 ...

